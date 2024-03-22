Доктор Анна Коробкина видит причину сложности похудения в пожилом возрасте в переизбытке калорий

Диетолог Анна Коробкина объяснила, почему пожилым гораздо сложнее сбросить вес

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анна Коробкина дала советы читателям Pravda. Ru по похудению в "серебряном" возрасте.

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/33786/

Месяц-другой, а то и несколько недель — и вот уже лишний вес ушёл. К сожалению, говорит врач, это применимо к людям в молодом и среднем возрасте. Похудеть, когда тебе за 60, добавляет доктор, гораздо сложнее.

"С возрастом, особенно после достижения 60 лет, людям требуется значительно меньше калорий, чем требовалось ранее. Это связано с частичной потерей мышечной массы, происходит естественное замедление обменных процессов, замедленный метаболизм, это состояние, в принципе, физиологично. Естественно, увеличение мышечной массы будет играть на руку. Чем больше будет активной мышечной массы, тем больше будет способность организма тратить калории", — поясняет медик.

Анна Коробкина рассказала, как "съесть" нужное количество калорий.

"Мы высчитываем на онлайн-калькуляторе свою потребность с учетом возраста и примерно столько едим в соответствии с этим количеством калорий. На самом деле это не такое большое количество калорий, как может казаться. К примеру, пожилой женщине 65 лет средней комплекции весом примерно 65 кг будет требоваться примерно 1300 калорий в день. Это на самом деле очень мало. Обычно люди едят гораздо больше, чем 1300", — пояснила на примере цифр специалист.

Вместо телевизора и сидения на скамейке — движение, напоминает диетолог.

"Второй вариант — увеличить свою физическую активность. И тогда будет больше активной клеточной массы, которая требует больше калорий, соответственно, таким образом, мы увеличим способность организма тратить калории", — говорит Анна Коробкина.

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