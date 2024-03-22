Этот фастфуд в крайнем случае можно съесть без вреда для здоровья

Нутрициолог Лангауэр назвала сэндвичи и роллы наименее вредным фастфудом

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Иоланта Лангауэр рассказала, какой фастфуд считается наименее вредным для человеческого организма.

Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, самым безопасным фастфудом являются роллы и сэндвичи, если их правильно приготовить. Самыми опасными считаются сухарики и чипсы.

"Это искусственная еда, которая не обладает нутритивной плотностью, то есть имеет калорийность, но витамины и минералы мы из нее не извлекаем и после приема пищи через некоторое время снова хотим есть", — отметила Лангауэр.

Наиболее полезными будут сэндвичи, приготовленные с добавлением таких ингредиентов, как творожный сыр, огурец, помидор, салат. Для получения белка стоит добавлять куриную грудку, рыбу, рубленую котлету. Для приготовления ролла лучше всего брать тортилью или лаваш.

Также нутрициолог добавила, что для здоровья полезно питание 2-3 раза в день. Перекусы нужны только тогда, когда это необходимо из-за проблем со здоровьем.

Какой фастфуд наименее вредный?