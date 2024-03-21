Содержащие лаванду средства способствуют успокоению, увлажнению и омоложению кожи

Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Фэн-шуй утверждает, что лаванда является эффективным средством для борьбы со стрессом, ее аромат успокаивает и расслабляет, не вызывая сонливости, что делает ум более ясным и собранным.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Масло лаванды широко используется в парфюмерии, а также в косметических средствах для ухода за кожей и волосами, обеспечивая двойной эффект ароматерапии и ухода. В уходе за кожей лица масло лаванды применяется за его антибактериальные и противовоспалительные свойства, особенно эффективно для жирной и проблемной кожи. Средства с лавандой часто используются для создания формул для ухода за кожей тела, где оно действует как успокаивающий ингредиент.

В уходе за волосами масло лаванды обладает антисептическим и увлажняющим эффектом, а также стимулирует рост волос.