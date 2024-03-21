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Содержащие лаванду средства способствуют успокоению, увлажнению и омоложению кожи

Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения

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Здоровье » Красота

Фэн-шуй утверждает, что лаванда является эффективным средством для борьбы со стрессом, ее аромат успокаивает и расслабляет, не вызывая сонливости, что делает ум более ясным и собранным.

Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Масло лаванды широко используется в парфюмерии, а также в косметических средствах для ухода за кожей и волосами, обеспечивая двойной эффект ароматерапии и ухода. В уходе за кожей лица масло лаванды применяется за его антибактериальные и противовоспалительные свойства, особенно эффективно для жирной и проблемной кожи. Средства с лавандой часто используются для создания формул для ухода за кожей тела, где оно действует как успокаивающий ингредиент.

В уходе за волосами масло лаванды обладает антисептическим и увлажняющим эффектом, а также стимулирует рост волос.

 

Масло лаванды для кожи лица и тела
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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