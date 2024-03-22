Безопасно для здоровья: эти четыре масла стоит использовать для жарки

Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала, на каким маслах безопасно для здоровья готовить еду.
По слова специалиста, лучше всего жарить пищу на горчичном, кокосовом, оливковом масле холодного отжима. Также подходит топленое масло гхи. Именно эти масла самые безопасные для жарки.
Также специалист отметила, что во время жарки продуктов важно соблюдать некоторые рекомендации. Прежде всего, нельзя нагревать масло несколько раз. Из-за этого его полезные свойства будут утеряны. Когда вы будете выбирать масло для приготовления еды, обращайте внимание на точку дымления. Это температура, при которой оно начинает гореть и становиться токсичным. Такое происходит при нагревании от 100 градусов до 140.
"Остальные нерафинированные масла следует использовать только в первозданном виде без нагревания. Например, льняное или конопляное добавлять в салаты, а тыквенное или масло кедрового ореха — в готовые каши", — сказала врач.
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