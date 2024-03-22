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Безопасно для здоровья: эти четыре масла стоит использовать для жарки

Врач Юзуп назвала кокосовое масло одним из самых безопасных для жарки

1:03
Здоровье

Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала, на каким маслах безопасно для здоровья готовить еду.

Врач Юзуп назвала кокосовое масло одним из самых безопасных для жарки
Фото: torange. biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По слова специалиста, лучше всего жарить пищу на горчичном, кокосовом, оливковом масле холодного отжима. Также подходит топленое масло гхи. Именно эти масла самые безопасные для жарки.

Также специалист отметила, что во время жарки продуктов важно соблюдать некоторые рекомендации. Прежде всего, нельзя нагревать масло несколько раз. Из-за этого его полезные свойства будут утеряны. Когда вы будете выбирать масло для приготовления еды, обращайте внимание на точку дымления. Это температура, при которой оно начинает гореть и становиться токсичным. Такое происходит при нагревании от 100 градусов до 140.

"Остальные нерафинированные масла следует использовать только в первозданном виде без нагревания. Например, льняное или конопляное добавлять в салаты, а тыквенное или масло кедрового ореха — в готовые каши", — сказала врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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