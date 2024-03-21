Диетолог Соломатина заявила, что резкое похудение - это игра в русскую рулетку

Диетолог Соломатина высказала своё мнение о резком похудение Джигана

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась какие нежелательные последствия могут быть из-за резкого похудения рэпера Джигана. Её комментарий приводит Пятый канал.

Фото: vk.com/iamgeegun by Денис Джиган is licensed under public domain

"Если мы решаем похудеть быстро, то нужно быть готовым к тому, что это будет очень большой удар по организму, он может не выдержать. У кого-то он развалится безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться", — заявила она.

По словам врача, резкое похудение не физиологично. Более того, может вызвать дефицит витаминов, минералов и белков. В итоге могут развиться такие нежелательные последствия, как анемия, остеопороз, а также проблемы с внутренними органами.