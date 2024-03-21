У пациентов с коронавирусом периодически наблюдается "мозговой туман" как осложнение

COVID-19 нередко провоцирует ряд определённых заболеваний, обобщенно охарактеризованных как "мозговой туман". Об этом сообщает tmn.aif.ru врач-невролог Тюменского кардиоцентра Лилия Мошкина.
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Сообщается, что в таком состоянии ума начинают происходить изменения, сознание становится расфокусированным, человек может потерять навык счета, часто теряется нить разговора, или забываются даже самые элементарные слова.
Мозговой туман серьезно осложняет жизнь человека и может достигать 20% от общего числа переболевших коронавирусом.
Чаще всего, по словам Лилии Мошкиной, данное осложнение может возникать у людей, перенесших заболевание в тяжелой форме.
Восстановление работы мозга возможно через когнитивный тренинг и медикаментозную терапию.
Кроме того, тренировки для мозга, такие как стимуляция противоположного полушария и изучение новых маршрутов, могут помочь в рассеивании тумана.
Рацион питания также играет важную роль в здоровье организма и нервной системы. Стоит включить в свою дитеу овощи, жирную рыбу, орехи, фрукты, а также исключить вредные продукты.
Здоровый крепкий сон также является неотъемлемым фактором здоровья организма и нервной системы.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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