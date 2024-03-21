Диетолог поделился секретом, как получать коллаген естественным путем, без применения БАДов

Диетолог рассказал о способе получения коллагена без использования пищевых добавок

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное количество калорий, сбалансированное питание и разнообразное меню помогают удовлетворить потребности организма в коллагене. Об этом рассказал диетолог Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что для поддержания нормального уровня коллагена важно регулярно употреблять продукты, содержащие белок животного происхождения.

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"Большое количество коллагена содержится в треске, лососе, устрицах, мидиях. Существуют и растительные источники коллагена. Они способствуют синтезу коллагена в организме. Сюда относятся фрукты, овощи, с высоким содержанием витамина С, а также продукты, содержащие цинк — бобовые, семена, орехи", — поделился Бобровский.

Прочность и эластичность тканей в организме обеспечивается белком, который называется коллагеном. Коллаген играет важную роль в сохранении здоровья кожи, увлажняя ее и предотвращая процессы старения. Укрепляет кости и снижает риск развития остеопороза. Благоприятно влияет на рост ногтей, улучшает состояние волос и функционирование пищеварительной системы.

Коллаген содержится в продуктах, которые обладают высоким содержанием соединительной ткани. Например, в костном бульоне с сухожилиями и связками содержится много аминокислот. Полезны животные продукты, такие как мясо, птица, кожа и жирная рыба.