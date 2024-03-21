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Психолог Колосова рассказала о том, в каких случаях антистресс-игрушки не помогают

Психолог разоблачила миф об антистрессовых игрушках

0:39
Здоровье

Согласно высказыванию кандидата психологических наук Светланы Колосовой, антистресс-игрушки бесполезны в случае глубокого стресса.

Психолог разоблачила миф об антистрессовых игрушках
Фото: Openverse by DeValdes Design is licensed under CC BY-ND 2.0

Согласно её словам, всё зависит от уровня стресса. В случае, если в общественном транспорте кто-то наступил на ногу, можно взять антистресс-игрушку и "пожамкать" ее для успокоения. Напротив, если у человека возникают проблемы в отношениях или у кого-то из близких родственников возникают проблемы со здоровьем, использование этого инструмента не рекомендуется, пояснила эксперт.

Одновременно с тем, Светлана Колосова отмечает, что антистресс-игрушки не причиняют вреда.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
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