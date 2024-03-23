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Рекомендация диетолога Михалевой для людей с заболеваниями почек - отказаться от потребления животного белка

Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка

0:58
Здоровье

Рекомендация врача-диетолога Оксаны Михалевой для людей, перенесших заболевания почек, заключается в диете, не включающей в себя животный белок.

Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно мнению врача, почки больных не способны эффективно удалять отходы аминокислот, содержащиеся в значительном количестве в данном продукте.

При соблюдении диеты с низким содержанием белка, включая вегетарианство, возможно поддерживать здоровье почек.

Иногда отказ от мяса не является оптимальным выбором. Например, для здорового человека без проблем с почками, вегетарианство может нанести больше вреда, чем пользы, утверждает специалист.

"Некоторые вегетарианцы говорят о том, что они чувствуют большую лёгкость, пищеварение у них улучшается за счёт того, что перестают есть животный белок, который является довольно плотной пищей и если его переедать, может быть ощущение тяжести в животе и даже развитие дисмикробиоценоза", — поделилась Оксана Михалёва.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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