Как похудеть с помощью завтрака: готовьте этот полезный продукт

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Диетолог Мосли сообщил, какой завтрак считается самым полезным для фигуры

Здоровье

Как сообщает Daily Mirror, врач-диетолог Майкл Мосли поделился информацией, что на завтрак для сохранения фигуры лучше всего готовить блюда с добавлением яиц.

Диетолог Мосли сообщил, какой завтрак считается самым полезным для фигуры
Фото: eatingwell.com by CARSON DOWNING

Такие блюда помогут снизить вес, если их употреблять по утрам. При этом неважно, как яйца будут приготовлены. Диетолог подчеркнул, что этот продукт содержит в себе витамин В, селен и белок. Кроме того, яйца не повышают уровень холестерина в крови.

"Вареные, всмятку, омлет или в виде яичницы — они помогут вам дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами", — заявил диетолог Мосли.

Если вы готовите омлет, то добавляйте в него грибы и лук. В грибах содержится витамин Д, а в луке есть полезные пробиотики. Еще хорошими добавками станут чеснок, куркума и шпинат.

Если вам важно не набирать вес, то не добавляйте к яйцам жирный бекон. Также не стоит есть на завтрак выпечку, так как в ней много калорий и нет пользы для организма.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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