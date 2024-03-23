Эндокринолог дал объяснение о необходимости увеличения потребления воды

Эндокринолог разъяснил, зачем пить больше воды

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог предупредил, что недостаточное употребление чистой воды способно замедлить снижение веса. Врач подчеркнул, что некоторые люди недооценивают роль чистой воды в процессе похудения.

Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Дефицит жидкости в организме негативно воздействует на здоровье, приводя к ухудшению физического и эмоционального благополучия. Это приводит к ухудшению эмоционального состояния и потере контроля над привычками в питании, что заставляет человека потреблять больше вредных продуктов.

К тому же, недостаточное питье воды приводит к замедлению процесса сжигания жира и обмена веществ. Врач советует увеличить потребление воды.

"У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма", — подметил врач-эндокринолог.