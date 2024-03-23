Эндокринолог дал объяснение о необходимости увеличения потребления воды

Эндокринолог предупредил, что недостаточное употребление чистой воды способно замедлить снижение веса. Врач подчеркнул, что некоторые люди недооценивают роль чистой воды в процессе похудения.
Дефицит жидкости в организме негативно воздействует на здоровье, приводя к ухудшению физического и эмоционального благополучия. Это приводит к ухудшению эмоционального состояния и потере контроля над привычками в питании, что заставляет человека потреблять больше вредных продуктов.
К тому же, недостаточное питье воды приводит к замедлению процесса сжигания жира и обмена веществ. Врач советует увеличить потребление воды.
"У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма", — подметил врач-эндокринолог.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.