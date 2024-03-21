The Mirror: употребление кофе вызывает слабительный эффект благодаря гормону гастрину.

Специалисты объяснили, почему кофе оказывает слабительное действие

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих людей кофе — любимый напиток, но мало кто осведомлён о том, что он может вызывать послабление. Исследование американских учёных показало, что причина не в кофеине, а в гормоне гастрине. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Mirror, указывают на его ответственность за повышенную активность мышц кишечника.

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Согласно данным ученых, приблизительно у 30% людей возникает послабляющий эффект в результате употребления кофе. Более того, специалисты провели исследование на крысах и выявили, что количество бактерий в испражнениях грызунов, не потреблявших напиток, было выше. Кофе обладает антибактериальными свойствами, что привело к более чистому пищеварительному тракту у тех особей, которые потребляли данный напиток.