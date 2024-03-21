Эндокринолог Петрова: метронидазол, обнаруженный в сосисках, способен вызвать тошноту

Врач поделилась советом по избежанию покупки сосисок с метронидазолом

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россельхознадзор выявил в товарах от бразильской компании по переработке мяса União Casings опасное вещество — метронидазол. В говяжьей кишечной оболочке, поставляемой нескольким российским производителям, был обнаружен данный сильнодействующий компонент. Метронидазол может вызвать ряд негативных последствий. Врач Наталья Петрова, специалист по эндокринологии, объяснила, как оно могло попасть в продукты питания.

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"Метронидазол — это антибактериальный и противопротозойный препарат. Антибиотик с достаточно широким спектром действия, который в том числе влияет и на простейшие организмы. В ветеринарии он широко используется для лечения скота, и он может попадать в мясные изделия при условии, что между лечением и забоем был небольшой промежуток времени. То есть в данном случае не было соблюдено правило выдержки скота после проведённого лечения", — обяъснила специалист.

По мнению специалиста, препарат обнаружен в оболочке колбасных изделий, которая обычно не подлежит употреблению. Невозможно однозначно сказать, насколько это опасно, так как нет информации о количестве компонента, найденном в продукции. Однако, шансы на наличие значительных концентраций в этих оболочках невелики.

Эндокринолог советует выбирать мясо от известных производителей или фермеров, чтобы быть уверенным, что животных не кормили антибиотиками до их забоя.