Диетолог Редина: потребление малины, голубики и орехов способствует замедлению процесса старения

Диетолог Ольга Редина поделилась рекомендациями о продуктах, способных замедлить старение и обеспечить хорошее здоровье.
Согласно её высказыванию, антиоксиданты играют ключевую роль в замедлении процесса старения путем уничтожения вредных свободных радикалов, которые разрушают клетки тела. В ягодах (малине, голубике), фруктах (включая цитрусовые), орехах, некрахмальных овощах, шоколаде и зелёном чае содержатся антиоксиданты. Коллаген (белок) также помогает бороться со старением кожи, сохраняя ее упругость и увлажнение.
"Для поддержания здоровья кожи и замедления образования морщин необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном. Например, яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыбу", — поделилась Ольга Редина.
В дополнение, важно употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
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