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Диетолог Редина: потребление малины, голубики и орехов способствует замедлению процесса старения

Диетолог назвала продукты, которые помогут замедлить старение

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Здоровье

Диетолог Ольга Редина поделилась рекомендациями о продуктах, способных замедлить старение и обеспечить хорошее здоровье.

Диетолог назвала продукты, которые помогут замедлить старение
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Согласно её высказыванию, антиоксиданты играют ключевую роль в замедлении процесса старения путем уничтожения вредных свободных радикалов, которые разрушают клетки тела. В ягодах (малине, голубике), фруктах (включая цитрусовые), орехах, некрахмальных овощах, шоколаде и зелёном чае содержатся антиоксиданты. Коллаген (белок)  также помогает бороться со старением кожи, сохраняя ее упругость и увлажнение.

"Для поддержания здоровья кожи и замедления образования морщин необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном. Например, яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыбу", — поделилась Ольга Редина.

В дополнение, важно употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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