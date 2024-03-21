Как легко перенести магнитную бурю: эффективные советы врачей

Врач Жучкова рассказала, как справиться с магнитной бурей

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метеочувствительные люди обычно остро реагируют на магнитные бури и тяжело переносят их. При повышенной солнечной активности таким людям важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы чувствовать себя хорошо.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время магнитных бурь люди могут сталкиваться с головокружением, головной болью, слабостью, обострением хронических заболеваний. Нередко происходят нарушения сна, например, бессонница или повышенная сонливость. Прежде всего, стоит быть внимательными в такой период тем людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы легко переносить магнитные бури, стоит заняться общим укреплением организма. Для этого нужна физическая активность, хороший сон и питание. Во время магнитных бурь важно не перенапрягать свой организм, нужно обеспечить себе качественный отдых.

По словам врача Елены Жучковой, стоит увеличить в такие дни употребление чистой воды и уменьшить количество соли в рационе. При наличии заболеваний важно не забывать про их лечение и принимать все назначенные медикаменты.