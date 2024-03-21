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Холестерин вас больше не побеспокоит: вот какие продукты нужно добавить в рацион

Onlymyhealth: томатный сок и другие продукты помогут регулировать уровень холестерина

1:05
Здоровье

Как сообщает портал Onlymyhealth, есть продукты, которые могут понизить уровень "плохого холестерина".

Onlymyhealth: томатный сок и другие продукты помогут регулировать уровень холестерина
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, прежде всего, стоит добавить в свой рацион томатный сок. Он содержит в себе такое вещество, как ликопин. Он известен своим свойством уменьшать уровень липопротеинов низкой плотности, то есть "плохой" холестерин.

Также улучшить свое здоровье можно при помощи клетчатки. Она содержится в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и в бобовых. Кроме того, стоит обратить внимание на семена льна, миндаль

"Растворимая клетчатка, содержащаяся, например, в овсяных хлопьях, фасоли, брюссельской капусте, яблоках и грушах, может снижать уровень ЛПНП и уменьшать всасывание холестерина в кровоток", — говорится в издании.

В морской жирной рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Они не уменьшают уровень холестерина, но могут повысить показатели липопротеинов высокой плотности. Не стоит забывать про авокадо. Оно способно снизить общий уровень холестерина в крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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