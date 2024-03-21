Холестерин вас больше не побеспокоит: вот какие продукты нужно добавить в рацион

Как сообщает портал Onlymyhealth, есть продукты, которые могут понизить уровень "плохого холестерина".
Так, прежде всего, стоит добавить в свой рацион томатный сок. Он содержит в себе такое вещество, как ликопин. Он известен своим свойством уменьшать уровень липопротеинов низкой плотности, то есть "плохой" холестерин.
Также улучшить свое здоровье можно при помощи клетчатки. Она содержится в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и в бобовых. Кроме того, стоит обратить внимание на семена льна, миндаль
"Растворимая клетчатка, содержащаяся, например, в овсяных хлопьях, фасоли, брюссельской капусте, яблоках и грушах, может снижать уровень ЛПНП и уменьшать всасывание холестерина в кровоток", — говорится в издании.
В морской жирной рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Они не уменьшают уровень холестерина, но могут повысить показатели липопротеинов высокой плотности. Не стоит забывать про авокадо. Оно способно снизить общий уровень холестерина в крови.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.