Учёные рассказали, как спать долго и крепко

Учёные рассказали о природе и критериях здорового сна

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Лариса Полуянцева рассказала о признаках здорового сна и его природе.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она согласилась с тем, что норма сна здорового человека составляет 7,5-8,5 часов в сутки. Такая норма сна необходима для оптимальной жизнедеятельности. При этом сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным и длительным. Спать следует именно ночью, ибо темнота запускает цепочку молекулярных событий.

Сон предполагает определённую "гигиену": спать следует в глубокой темноте, в хорошо проветренном помещении. Перед сном необходимо "отключить" все навязчивые мысли, воздержаться от просмотра беспокоящих видеороликов или питья крепкого чая.

Оптимальный режим пробуждения: не резкий подъём при свете, в восьмом часу утра. Нежелательны как резкая активизация деятельности, так и длительное пребывание в кровати, фрустрация с гаджетами и, тем более, курение. Здоровый сон и бодрость пробуждения свидетельствуют о здоровье человека, В случае же нарушений сна врач рекомендует принимать витамины, содержащие магний и не запускать проблему нарушения сна.