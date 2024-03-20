Учёные рассказали, как спать долго и крепко

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Учёные рассказали о природе и критериях здорового сна

1:12
Здоровье

Эндокринолог Лариса Полуянцева рассказала о признаках здорового сна и его природе.

Учёные рассказали о природе и критериях здорового сна
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она согласилась с тем, что норма сна здорового человека составляет 7,5-8,5 часов в сутки. Такая норма сна необходима для оптимальной жизнедеятельности. При этом сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным и длительным. Спать следует именно ночью, ибо темнота запускает цепочку молекулярных событий.

Сон предполагает определённую "гигиену": спать следует в глубокой темноте, в хорошо проветренном помещении. Перед сном необходимо "отключить" все навязчивые мысли, воздержаться от просмотра беспокоящих видеороликов или питья крепкого чая. 

Оптимальный режим пробуждения: не резкий подъём при свете, в восьмом часу утра. Нежелательны как резкая активизация деятельности, так и длительное пребывание в кровати, фрустрация с гаджетами и, тем более, курение.  Здоровый сон и бодрость пробуждения свидетельствуют о здоровье человека, В случае же нарушений сна врач рекомендует принимать витамины, содержащие магний и не запускать проблему нарушения сна. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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