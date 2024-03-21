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Эксперты рассказали о пользе ананасов

Ананасы поддерживают здоровье сердца и помогают облегчить боль после спортивных травм

1:15
Здоровье

Исследования экспертов показали, что ананас приносит пользу для здоровья, например, поддерживает работу пищеварительной системы и облегчает боль от травмы у спортсменов.

Ананасы поддерживают здоровье сердца и помогают облегчить боль после спортивных травм
Фото: архив Правды.Ру by isaaa. org

Еще ближе к XV веку моряки обнаружили, что употребление в пищу ананасов помогает поддерживать общее состояние во время длительных путешествий. Сейчас ученые доказали, что терапевтическая ценность ананаса обусловлена главным образом бромелайном. Этот фермент содержится в различных добавках и растительных препаратах. Он помогает расщеплять молекулы белка в пище для оптимального усвоения и переваривания.

В ананасах содержится клетчатка и калий, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Кроме того, эти фрукты помогают в поддержке психического здоровья. В них содержится триптофан и магний, которые уменьшают тревожность и улучшают настроение.

Также бромелайн, который есть в этих фруктах, применяют при спортивных травмах и отеках из-за противовоспалительного действия.
Клиническое исследование показало, что, когда боксеры употребляют бромелайн, "полностью уходят все синяки на лице и гематомы на орбитах, губах, ушах, груди и руках за четыре дня".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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