Эксперты рассказали, почему юношам не стоит злоупотреблять сладкими напитками

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Соки и сладкие лимонады среди мальчиков повышают риск развития диабета 2 типа

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Здоровье

Благодаря долгосрочному исследованию с участием порядка 500 детей из Массачусетсе стало известно, что постоянное употребление сладких напитков в детстве и подростковом возрасте может повлиять на риск развития диабета 2 типа среди мальчиков. Выводы ученых представят на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

Соки и сладкие лимонады среди мальчиков повышают риск развития диабета 2 типа
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

"Педиатры должны предостеречь юных пациентов и их родителей от сладких напитков и фруктовых соков в ходе обсуждения привычек здорового питания", — заявил ведущий автор исследования Сорен Арнуа-Леблан из Гарварда.

Согласно информации врачей, кроме увеличения веса употребление большого количества продуктов с сахаром, особенно из сладких напитков, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета 2 типа и кариеса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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