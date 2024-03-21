Эксперты рассказали, почему юношам не стоит злоупотреблять сладкими напитками

Соки и сладкие лимонады среди мальчиков повышают риск развития диабета 2 типа

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря долгосрочному исследованию с участием порядка 500 детей из Массачусетсе стало известно, что постоянное употребление сладких напитков в детстве и подростковом возрасте может повлиять на риск развития диабета 2 типа среди мальчиков. Выводы ученых представят на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

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"Педиатры должны предостеречь юных пациентов и их родителей от сладких напитков и фруктовых соков в ходе обсуждения привычек здорового питания", — заявил ведущий автор исследования Сорен Арнуа-Леблан из Гарварда.

Согласно информации врачей, кроме увеличения веса употребление большого количества продуктов с сахаром, особенно из сладких напитков, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета 2 типа и кариеса.