Ученые выявили пользу для человеческого мозга от общения с собаками

PLOS ONE: Общение с собаками помогает активизировать мозговую работу человека

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общение с домашними питомцами, как считают южнокорейские ученые, имеет терапевтический эффект. Об этом пишет издание PLOS ONE.

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Также общение с собаками может улучшить настроение и положительно повлиять на развитие когнитивных навыков человека.

Ученые из Южной Кореи провели исследование, где участникам предложили постоянно носить особые устройства для фиксации активности мозга. Выяснилось, что во время общения с питомцами сила колебаний альфа-диапазона увеличивалась. Это является свидетельством расслабленного состояния человека рядом с питомцем. Также, судя по приборам, стало ясно, что при поглаживании и расчесывании собак сила колебаний бета-диапазона росла. Это значит, что у исследуемых людей улучшалась концентрации внимания.