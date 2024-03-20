Ученые с Урала разработали пленки для зарядки кардиостимуляторов

Уральцы создали материал, который сможет заряжать кардиостимуляторы внутри организма

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Уральского федерального университета разработали материал, который сможет заряжать кардиостимуляторы внутри организма человека.

Дело в том, что специальные пленки будут генерировать ток от тепла и движения человека.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Устройства накопления энергии на основе таких материалов помогут решить проблему замены выработанных батарей, а также сократят количество хирургических операций", — подчеркнул заведующий лабораторией функциональных наноматериалов и наноустройств НИИ физики и прикладной математики УрФУ Денис Аликин.

Информагентство URA. RU со ссылкой на пресс-службу университета пишет, что полученные совместно с португальскими исследователями пленки можно применять как элементы питания для любых инвазивных медицинских аппаратов.

Итоги исследования уральских и португальских ученых опубликовали в научном журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.