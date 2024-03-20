Ученые с Урала разработали пленки для зарядки кардиостимуляторов

Ученые из Уральского федерального университета разработали материал, который сможет заряжать кардиостимуляторы внутри организма человека. Дело в том, что специальные пленки будут генерировать ток от тепла и движения человека.
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"Устройства накопления энергии на основе таких материалов помогут решить проблему замены выработанных батарей, а также сократят количество хирургических операций", — подчеркнул заведующий лабораторией функциональных наноматериалов и наноустройств НИИ физики и прикладной математики УрФУ Денис Аликин.
Информагентство URA. RU со ссылкой на пресс-службу университета пишет, что полученные совместно с португальскими исследователями пленки можно применять как элементы питания для любых инвазивных медицинских аппаратов.
Итоги исследования уральских и португальских ученых опубликовали в научном журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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