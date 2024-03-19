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Терапевт Надежда Чернышова опровергла пользу беспрерывного приёма комплекса Омега-3

Терапевт Чернышова: Омега-3 — не то же самое, что и рыба жирных сортов

1:36
Здоровье

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова считает, что беспрерывно принимать Омегу-3 кому-то можно, а кому-то лучше не рисковать. Своё мнение доктор высказала в интервью Pravda. Ru.

Терапевт Чернышова: Омега-3 — не то же самое, что и рыба жирных сортов
Фото: freepik.com

Пить добавки, содержащие Омегу-3, можно без перерыва только если к этому есть медицинские показания, говорит врач.

"Надо разбираться, что это за добавка, сколько там действующего вещества, о каких дозах идет речь. Кому-то можно, а кому-то лучше не рисковать. Зависит от состояния общего здоровья, от работы выделительных органов — печени и почек. Если врач конкретному пациенту порекомендовал конкретный препарат, то, врач отвечает за свои слова. Самостоятельно принимать на свое усмотрение без показаний, без контроля врача какие-либо витаминные комплексы я не рекомендую", — говорит медик.

Чтобы убедиться в необходимости поддержать организм комплексом с Омега-3, желательно сдать анализы, советует терапевт.

"На витамин А, на витамин Д. На витамин Д вообще бы хорошо всем сдать анализ. Если есть какие-то жалобы на снижение энергии, на ухудшение общего самочувствия, то витамин Д проконтролировать желательно", — порекомендовала Надежда Чернышова.

Недостаток полиненасыщенных жирных кислот, добавляет доктор, можно восполнить и другим способом, который не имеет ограничений.

"Нам жирорастворимые витамины нужны. Поэтому, например, есть жирную рыбу сортов, которые содержат Омега-3 жирные кислоты, действительно можно всю жизнь без ограничения", — советует специалист.

Препараты с Омега-3: для чего принимать и как выбрать?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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