Доктор рассказала о последствиях отказа от завтрака для памяти

Врач объяснила, как пропуск завтрака влияет на память

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек отказывается от завтрака, он может столкнуться с низким настроением, отсутствием концентрации, плохой работоспособностью и забывчивостью из-за лишения себя необходимого "топлива" для работы организма, утверждает врач-диетолог АО "Медицина" Марьяна Джутова.

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"Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить производительность и работоспособность в течение дня", — сообщила эксперт.

Кроме того, Джутова обратила внимание на то, что завтрак является первым приёмом пищи после ночного сна и имеет большое значение для организма, обеспечивая его необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами.

Однако, существуют продукты, которые лучше не включать в меню своего завтрака. Чрезмерное употребление рафинированных углеводов на завтрак может привести к различным заболеваниям.