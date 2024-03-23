Популярные препараты, которые вредят печени, были названы доктором Мясниковым

Доктор Мясников выделил популярные лекарства, наносящие вред печени

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи постоянно подчеркивают: опасно самостоятельно лечиться. Лекарства, даже популярные и доступные без рецепта, следует принимать только по назначению врача. Два опасных препарата для печени были названы врачом-терапевтом, кардиологом и популярным телеведущим Александром Мясниковым.

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"Знаете какие лекарства наиболее опасны для печени? Первые место в мире занимает популярнейшее жаропонижающее — парацетамол, второе- не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин)", — поделился Александр Мясников в Telegram-канале.

Благодаря строжайшему контролю за отпуском антибиотиков в аптеках, сейчас процесс их приобретения без рецепта стал значительно более затрудненным (но иногда встречаются нарушения). Однако, люди часто принимают парацетамол без консультации врача не только при повышенной температуре, но и для снятия головной боли и улучшения самочувствия при простуде. Одновременно с тем, не так и редко в публикациях появляются отчеты о серьезных случаях отравления при принятии излишне больших доз парацетамола или приеме его одновременно с другими лекарствами от простуды, например, аспирином.

Важно помнить, что у всех лекарств, даже кажущихся безопасными, есть свой список противопоказаний и ограничений.

"Вообще антибиотики и противосудорожные препараты вызывают вместе более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени", — заключил Александр Мясников.