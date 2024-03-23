Врач рассказал, какую обувь следует выбирать при варикозе

Врач рассказал, какую обувь выбирать при варикозе

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикозная болезнь не является редким или безвредным заболеванием, чтобы можно было просто проигнорировать. Чаще всего необходимо находить способы смягчения ее проявлений и приспосабливаться к ним. С целью предотвращения усугубления варикоза или его развития, врач рассказал, какую обувь стоит выбирать и каких моделей лучше избегать.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Флеболог и хирург, Андрей Шишкин, объяснил, что не каждая обувь подходит для людей с варикозом, однако даже самые неподходящие виды обуви вряд ли приведут к развитию болезни. Но они могут ускорить ее появление.

Обувь с высокими каблуками может вызвать отеки и помешать работе мышечно-венозной помпы. Слишком узкие колодки могут ухудшить кровообращение и усилить воспалительные процессы в венах. Обувь с плоской подошвой, такая как кеды, балетки и угги, из-за отсутствия поддержки свода стопы и неравномерного распределения нагрузки на мышцы, не всегда является оптимальным выбором для ног.

Какую обувь выбирать, чтобы избежать усугубления варикозного расширения вен:

Обувь с гибкой и комфортной подошвой

Обувь с широкой колодкой

Обувь с поддерживающими стельками

Обувь с каблуком высотой 3-4 см