Врач рассказал, какую обувь следует выбирать при варикозе

Варикозная болезнь не является редким или безвредным заболеванием, чтобы можно было просто проигнорировать. Чаще всего необходимо находить способы смягчения ее проявлений и приспосабливаться к ним. С целью предотвращения усугубления варикоза или его развития, врач рассказал, какую обувь стоит выбирать и каких моделей лучше избегать.
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Флеболог и хирург, Андрей Шишкин, объяснил, что не каждая обувь подходит для людей с варикозом, однако даже самые неподходящие виды обуви вряд ли приведут к развитию болезни. Но они могут ускорить ее появление.
Обувь с высокими каблуками может вызвать отеки и помешать работе мышечно-венозной помпы. Слишком узкие колодки могут ухудшить кровообращение и усилить воспалительные процессы в венах. Обувь с плоской подошвой, такая как кеды, балетки и угги, из-за отсутствия поддержки свода стопы и неравномерного распределения нагрузки на мышцы, не всегда является оптимальным выбором для ног.
Какую обувь выбирать, чтобы избежать усугубления варикозного расширения вен:
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
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