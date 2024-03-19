Существуют три продукта, которые способны оберегать от стресса

Назвали три продукта, способные защитить человека от стресса

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Максим Кузнецов, бренд-шеф, уверен, что морепродукты, а также зеленый чай и темный шоколад являются незаменимыми помощниками в преодолении стресса.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

"Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы. Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D. Витамин D играет важную роль в регуляции настроения и может помочь справиться со стрессом и депрессией", — поделился он.

В зеленом чае есть аминокислота L-теанин, которая способна уменьшить стресс и тревожность, а также кофеин, который может повышать концентрацию и даже улучшать настроение человека. Фенилэтиламин в темном шоколаде также способствует выработке гормонов счастья, что снижает уровень кортизола — гормона стресса в крови.

Проблема выгорания на рабочем месте становится все более актуальной для современных профессионалов и требует внимания в связи с возможными негативными последствиями для их физического и психологического благополучия.