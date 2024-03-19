У женщины из Ростова нашли рак груди после жалоб на слабость, вызванную коронавирусом

У местной жительницы из Ростова обнаружили рак груди после жалоб на слабость из-за коронавируса

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В региональном Минздраве сообщили, что жительница Ростовской области не выполнила направление на маммографию, пропустив момент образования раковых клеток, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В городскую больницу обратилась 67-летняя женщина, перенесшая COVID-19, с жалобами на слабость. У пациентки выявлено снижение гемоглобина в крови и изменения во всех внутренних органах по результатам УЗИ.

Врачи заметили, что женщине ранее уже многократно рекомендовали пройти процедуру маммографии, но она игнорировала эту рекомендацию.

Это привело к тому, что пациентка была госпитализирована в отделение гематологии для проведения пункции костного мозга.

"Анализ показал, что все ростки кроветворения угнетены. Эта патология характерна для метастазов карциномы молочной железы в костный мозг", — сообщили в Минздраве.

В настоящее время женщина посещает онколога из-за злокачественной опухоли в груди.