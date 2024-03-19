В региональном Минздраве сообщили, что жительница Ростовской области не выполнила направление на маммографию, пропустив момент образования раковых клеток, информирует rostovgazeta.ru.
Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
В городскую больницу обратилась 67-летняя женщина, перенесшая COVID-19, с жалобами на слабость. У пациентки выявлено снижение гемоглобина в крови и изменения во всех внутренних органах по результатам УЗИ.
Врачи заметили, что женщине ранее уже многократно рекомендовали пройти процедуру маммографии, но она игнорировала эту рекомендацию.
Это привело к тому, что пациентка была госпитализирована в отделение гематологии для проведения пункции костного мозга.
"Анализ показал, что все ростки кроветворения угнетены. Эта патология характерна для метастазов карциномы молочной железы в костный мозг", — сообщили в Минздраве.
В настоящее время женщина посещает онколога из-за злокачественной опухоли в груди.
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ