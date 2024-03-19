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Врач указала на характерный кашель при определенном заболевании желудка

Врач объяснила, при каком заболевании желудка возникает кашель

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Здоровье

Кашель может свидетельствовать о проблемах с желудком, предупредила врач-онколог Суна Исакова. Кислота желудочного сока может раздражать слизистую горла, а также кашлевые рецепторы, что и способствует возникновению кашля. Одновременно с тем, больной может ощущать боль или же першение в горле.

Врач объяснила, при каком заболевании желудка возникает кашель
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"Иногда человек может кашлять, испытывать боль или першение в горле, потому что кислота желудочного сока раздражает слизистую горла и кашлевые рецепторы. Если эти симптомы сочетаются с типичными, то диагностировать ГЭРБ гораздо проще", — сообщила врач.

Появление изжоги и отрыжки часто сопровождает рефлюксную болезнь, которая, если не выявлена и не лечится своевременно, может привести к раку пищевода из-за постоянного поступления желудочного сока. Следовательно, необходимо провести диагностику и начать лечение как можно раньше.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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