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Чтобы не облысеть: какие продукты помогут прекратить выпадение волос

Врач рекомендовала продукты для борьбы с выпадением волос

2:45
Здоровье

Примерно 80% мужчин и женщин различных возрастов страдают от недостатка питательных веществ, что приводит к выпадению волос и ухудшению их состояния. Но можно восстановить запас витаминов и остановить процесс потери волос. Врач-дерматовенеролог, косметолог и преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Софья Хаустова сообщила, какие продукты следует употреблять для борьбы с облысением.

Врач рекомендовала продукты для борьбы с выпадением волос
Фото: commons.wikimedia.org by Helpaeatcontu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Врач отметила, что потеря волос связана с недостатком различных веществ, таких как железо, кальций, йод, медь, фосфор, селен, цинк, витамины A, D, E, C, B7, B9 и B12.

Спикер подчеркнула важность обращения к врачу и правильного питания в борьбе с облысением. Для укрепления волос рекомендуется добавить в рацион следующие продукты:

  • Яйца. В них содержится обилие белка и биотина, которые играют роль в производстве кератина, неотъемлемой части волосяной структуры.
  • Ягоды. В них достаточно витамина С, который борется со свободными радикалами, а также способствует нормализации выработки коллагена и белка.
  • Мясо. Луковицы волос становятся крепкими и хорошо питающимися кислородом благодаря большому содержанию в нем железа и белка.
  • Орехи. Этот продукт содержит ценные жирные кислоты, цинк, витамин Е и витамин В, которые способствуют укреплению волосяных луковиц.
  • Фасоль. Содержащиеся в ней цинк, биотин, фолиевая кислота, белок и железо помогают восстановить и укрепить волосы.

"Каждый день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Любое дополнительное питье воды приветствуется. Наряду с питьевой терапией следует свести к минимуму или исключить из рациона употребление продуктов с высоким содержанием сахара.

Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы.

В организм должно поступать 10-15 мг цинка, 5-10 мг марганца и 35-60 г хрома. Цинк содержится в проросшей пшенице, фасоли, тыквенных семечках, куриных сердечках и говядине. Марганец можно получить из черники, гречки и отрубей. Хром содержится в мяте, тунце и свекле. Комплексный поливитамин, содержащий эти минералы, не будет лишним. Никогда не поздно изменить пищевые привычки к лучшему", — поделилась врач Хаустова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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