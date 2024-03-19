Чтобы не облысеть: какие продукты помогут прекратить выпадение волос

Примерно 80% мужчин и женщин различных возрастов страдают от недостатка питательных веществ, что приводит к выпадению волос и ухудшению их состояния. Но можно восстановить запас витаминов и остановить процесс потери волос. Врач-дерматовенеролог, косметолог и преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Софья Хаустова сообщила, какие продукты следует употреблять для борьбы с облысением.
Врач отметила, что потеря волос связана с недостатком различных веществ, таких как железо, кальций, йод, медь, фосфор, селен, цинк, витамины A, D, E, C, B7, B9 и B12.
Спикер подчеркнула важность обращения к врачу и правильного питания в борьбе с облысением. Для укрепления волос рекомендуется добавить в рацион следующие продукты:
"Каждый день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Любое дополнительное питье воды приветствуется. Наряду с питьевой терапией следует свести к минимуму или исключить из рациона употребление продуктов с высоким содержанием сахара.
Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы.
В организм должно поступать 10-15 мг цинка, 5-10 мг марганца и 35-60 г хрома. Цинк содержится в проросшей пшенице, фасоли, тыквенных семечках, куриных сердечках и говядине. Марганец можно получить из черники, гречки и отрубей. Хром содержится в мяте, тунце и свекле. Комплексный поливитамин, содержащий эти минералы, не будет лишним. Никогда не поздно изменить пищевые привычки к лучшему", — поделилась врач Хаустова.
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