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Стало известно, сколько овощей и фруктов в день нужно съедать, чтобы понизить холестерин

Как обезопасить себя от вредного холестерина

1:04
Здоровье

Врач-терапевт Елена Игнатикова рекомендует употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в ежедневном рационе для понижения уровня холестерина.

Как обезопасить себя от вредного холестерина
Фото: Openverse by omnia_mutantur is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Любые фрукты и овощи снижают уровень холестерина, их в рационе должно быть не менее 400 граммов в день", — поделилась Игнатикова.

Кроме того, она отметила, что для снижения уровня холестерина важно добавить в рацион рыбу и орехи, а также можно употреблять по одному яйцу с желтком каждый день.

По мнению диетолога, важно уменьшить в рационе продукты, которые способствуют накоплению "вредного" холестерина в организме, например, маргарин, масло и колбасные изделия. При этом рекомендуется обсудить повышенный уровень холестерина в крови с врачом.

Ранее Татьяна Бродовская, кардиолог, говорила о том, что необходимо следить за уровнем холестерина с ЛПНП (липопротеины низкой плотности), так как его избыток может вызвать серьезные заболевания, включая инфаркт и инсульт, однако холестерин необходим человеку в определённых количествах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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