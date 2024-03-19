Стало известно, сколько овощей и фруктов в день нужно съедать, чтобы понизить холестерин

Как обезопасить себя от вредного холестерина

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Елена Игнатикова рекомендует употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в ежедневном рационе для понижения уровня холестерина.

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"Любые фрукты и овощи снижают уровень холестерина, их в рационе должно быть не менее 400 граммов в день", — поделилась Игнатикова.

Кроме того, она отметила, что для снижения уровня холестерина важно добавить в рацион рыбу и орехи, а также можно употреблять по одному яйцу с желтком каждый день.

По мнению диетолога, важно уменьшить в рационе продукты, которые способствуют накоплению "вредного" холестерина в организме, например, маргарин, масло и колбасные изделия. При этом рекомендуется обсудить повышенный уровень холестерина в крови с врачом.

Ранее Татьяна Бродовская, кардиолог, говорила о том, что необходимо следить за уровнем холестерина с ЛПНП (липопротеины низкой плотности), так как его избыток может вызвать серьезные заболевания, включая инфаркт и инсульт, однако холестерин необходим человеку в определённых количествах.