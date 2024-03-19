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Тонизирующий эффект: нутрициолог предложила альтернативы кофе для бодрости в утреннее время

Нутрициолог поделилась способами взбодриться утром без кофе

1:55
Здоровье

Утренняя привычка для многих — выпить чашку кофе, чтобы проснуться. Тем не менее, кофе не всегда одинаково хорошо воспринимается. Кофеин способен изменить циклы сна и уменьшить продолжительность глубокого сна.

Нутрициолог поделилась способами взбодриться утром без кофе
Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам нутрициолога Жанны Тиханычевой, постоянное употребление кофе в течение дня может нарушить сон и вызвать утреннюю усталость.

Люди с высокой чувствительностью к кофеину могут столкнуться с тахикардией, тревогой, бессонницей и неврозом. Им рекомендуется отказаться от употребления кофе. Также кофе может отрицательно сказываться на функционировании надпочечников, что приводит к увеличению уровня кортизола — гормона, ответственного за адаптацию организма к стрессу. Рекомендуется воздержаться от кофе при наличии проблем с ЖКТ.

"Что же пить по утрам для бодрости без вреда для здоровья? Например, можно выбрать чай (черный, зеленый, улун, красный, пуэри). В чайных листьях тоже содержится кофеин, но он оказывает более мягкий эффект. В чае он связан с дубильными веществами и медленнее всасывается в кровь. Тонизирующий эффект, в свою очередь, сохраняется примерно на три часа", — поделилась нутрициолог Жанна Тиханычева.

Нутрициолог дополнительно напомнила, что эффект от кофе остается около 30 минут.

По мнению эксперта, на завтрак можно приготовить напиток, используя цикорий, обжаренный корень одуванчика, кедровый кофе или кофе из желудей. Цикорий является доступной альтернативой, особенно если воспользоваться различными скидками, его стоимость не превысит ста рублей. Необходимо помнить, что такие ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей и быть несовместимыми с организмом по индивидуальным характеристикам. Рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом перед употреблением нового напитка.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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