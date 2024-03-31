Правильная гигиена сна от врача Полуянцевой поможет вам быстрее заснуть

Быстрый и комфортный сон: совет от врача

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соблюдение гигиены сна играет важную роль в нашем здоровье, и это было доказано неоднократно. Врач Лариса Полуянцева настоятельно рекомендует уделять должное внимание качеству и продолжительности сна, чтобы наш организм мог полностью восстановиться и поддерживать свою энергию на высоком уровне.

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Одной из самых важных рекомендаций является регулярный режим сна. Установите для себя определённые часы, когда вы ляжете спать и проснётесь. Это поможет вашему организму адаптироваться к определённому графику и улучшит качество сна.

Чтобы обеспечить качественный сон, необходимо сформировать себе полную темноту в спальне, выключить светодиоды на всех электронных устройствах, а также в спальне необходимо поддержание температуры в диапазоне от 18 до 20 градусов Цельсия, обеспечение достаточного уровня вентиляции и чистоты воздуха.

Для борьбы с синдромом беспокойных ног и нарушениями сна врач Полуянцева рекомендовала в интервью Газете.Ру использовать так называемое "тяжёлое одеяло".

Соблюдение гигиены сна — это первый и очень важный шаг к здоровой и полноценной жизни. Не забывайте об этом и уделите достаточно внимания своему отдыху, чтобы каждое утро просыпаться свежим и бодрым.

Как раз и навсегда наладить режим сна