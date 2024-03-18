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Эксперт проекта Деменция.net Эльвира Фесенко рассказала каких принципов в питании придерживаться, чтобы сохранить ясность ума

Как сохранить острый ум до глубокой старости

2:38
Здоровье

Людей старше 80 лет, но сохранившие остроту ума на уровне людей среднего возраста, называют суперэйджерами. Врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко рассказала каких принципов в питании придерживаются эти люди. Сообщает "Газета.Ru"

Как сохранить острый ум до глубокой старости
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

"Во-первых, суперэйджеры придерживаются правила тарелки здорового питания. Примерно делим тарелку на четыре части. Одну часть составляют разные цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб из цельной пшеницы, неочищенный рис. Вторая часть — полезные белки. Вторую половину тарелки составляют овощи и фрукты. И здесь, конечно, лучше поделить эту часть тарелки так, что овощи составляют 2/3, а фрукты только 1/3", — поделилась специалист.

Второе правило или принцип — это контроль артериального давления. Многие из суперэйджеров придерживаются dash диеты и в их рационе ограничено потребление соли, сладких и ультрапереработанных продуктов.

Фесенко рассказала, что в рацион очень важно включать много овощей и фруктов с низким гликемическим индексом, цельнозерновые крупы, нежирные молочные и мясные продукты, орехи и семечки.

Третий принцип питания основан на средиземноморской диете.

"Нельзя сказать, что она лучше всех остальных систем питания, но она является наиболее исследованной. Это обилие растительной пищи, фруктов, овощей, цельных зерен, орехов, бобовых. Очень важно употреблять оливковое масло в качестве основного источника диетических жиров. Рыба и птица должны присутствовать в рационе, но потребляться в небольших или умеренных количествах. Допускается относительно низкое потребление красного мяса. Средиземноморская диета зарекомендовала себя в плане сохранения когнитивных функций — мышления, памяти, анализа информации. Также она способствует профилактике нейродегенеративных расстройств, таких как деменция и болезнь Альцгеймера", — сообщила диетолог.

Ещё один принцип — это скандинавская диета. В ней акцент делается на растительные продукты и продукты, характерные для северных стран, таких как Швеция, Дания, Норвегия, Исландия и Финляндия. Основу диеты составляют цельное зерно (рожь, ячмень, овес), рыба, фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом. Её отличие от предыдущих диет — употребление рапсового масла, богатого жирными кислотами.

Средиземноморская диета ПО-РУССКИ
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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