Врач опроверг заблуждение о лимоне как источнике витамина C

Врач-иммунолог Андрей Продеус высказал мнение, что утверждение о большом содержании витамина С в лимоне является мифом. Как уверен врач, лимонная кислота, а не витамин C, придает кислинку цитрусу.
"Кислоту лимону дает лимонная кислота, а не витамин С. Аскорбиновая кислота, которая и есть витамин С, имеет нейтральный вкус", — рассказал врач.
Продеус подчеркнул, что кожура лимона содержит самое большое количество витамина С — двойная дневная норма на 100 грамм. Человек получает только 1,3 дневной нормы витамина при употреблении мякоти. Желтый болгарский сладкий перец является лидером по содержанию этого витамина, предоставляя 3 дневные нормы в 100 граммах продукта.
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