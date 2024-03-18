Врач опроверг заблуждение о лимоне как источнике витамина C

Врач опроверг миф о лимоне как источнике витамина C

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Андрей Продеус высказал мнение, что утверждение о большом содержании витамина С в лимоне является мифом. Как уверен врач, лимонная кислота, а не витамин C, придает кислинку цитрусу.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

"Кислоту лимону дает лимонная кислота, а не витамин С. Аскорбиновая кислота, которая и есть витамин С, имеет нейтральный вкус", — рассказал врач.

Продеус подчеркнул, что кожура лимона содержит самое большое количество витамина С — двойная дневная норма на 100 грамм. Человек получает только 1,3 дневной нормы витамина при употреблении мякоти. Желтый болгарский сладкий перец является лидером по содержанию этого витамина, предоставляя 3 дневные нормы в 100 граммах продукта.