Недосыпание может способствовать появлению диабета даже у людей, соблюдающих здоровое питание

Недосып увеличивает вероятность появления диабета у даже тех, кто придерживается здорового питания

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование Уппсальского университета в Швеции подтверждает, что недостаточный сон является серьезным фактором риска развития диабета даже у людей, соблюдающих правильное питание.

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Исследователи проанализировали информацию о состоянии здоровья 247 867 взрослых людей. Они следили за участниками в течение более 10 лет и обнаружили, что недостаток сна (от трех до пяти часов) связан с повышенным риском развития диабета 2 типа. У людей с таким режимом сна вероятность заболевания почти вдвое выше, чем у тех, кто спит регулярно 7 — 8 часов.

Новое исследование подтверждает, что хотя генетика влияет на появление хронических заболеваний, образ жизни также играет существенную роль.