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Врач рассказала о причинах возникновения возрастной пигментации и способах ее уменьшения

Врач объяснила, как возникает возрастная пигментация и как можно снизить ее проявление

1:16
Здоровье

По словам врача-дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой, возрастные пятна могут проявиться после 50 лет, но существуют методы их уменьшения.

Врач объяснила, как возникает возрастная пигментация и как можно снизить ее проявление
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она подчеркнула, что пигментные пятна не представляют угрозы, но следует внимательно следить за ними из-за возможного риска развития онкологических заболеваний. В случае потемнения или начала кровоточивости, рекомендуется обратиться к специалисту.

Татьяна Егорова рассказала, что ответственен за возрастные изменения у человека фермент тирозиназа, который является медьсодержащим и контролирует синтез как меланина, так и других пигментов. Люди, у которых генетически активен этот пигмент, имеют большую склонность к подобной пигментации.

Кроме того, пигментные пятна могут возникнуть из-за избытка УФ-лучей, неправильного ухода (переизбыток кислотных средств), наличия воспалений на коже и применения лекарственных средств.

Если следовать рекомендациям, можно уменьшить пигментацию. Нужно воздерживаться от давления и трения на пигментированные области, а также использовать кремы с блокаторами тирозиназы и SPF-фильтром 50+. Дерматолог рекомендует наносить эти средства перед выходом на улицу, даже в пасмурные дни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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