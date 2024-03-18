Врач рассказала о причинах возникновения возрастной пигментации и способах ее уменьшения

По словам врача-дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой, возрастные пятна могут проявиться после 50 лет, но существуют методы их уменьшения.
Она подчеркнула, что пигментные пятна не представляют угрозы, но следует внимательно следить за ними из-за возможного риска развития онкологических заболеваний. В случае потемнения или начала кровоточивости, рекомендуется обратиться к специалисту.
Татьяна Егорова рассказала, что ответственен за возрастные изменения у человека фермент тирозиназа, который является медьсодержащим и контролирует синтез как меланина, так и других пигментов. Люди, у которых генетически активен этот пигмент, имеют большую склонность к подобной пигментации.
Кроме того, пигментные пятна могут возникнуть из-за избытка УФ-лучей, неправильного ухода (переизбыток кислотных средств), наличия воспалений на коже и применения лекарственных средств.
Если следовать рекомендациям, можно уменьшить пигментацию. Нужно воздерживаться от давления и трения на пигментированные области, а также использовать кремы с блокаторами тирозиназы и SPF-фильтром 50+. Дерматолог рекомендует наносить эти средства перед выходом на улицу, даже в пасмурные дни.
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