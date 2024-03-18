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По мнению врача Зухры Павловой, отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса может привести к дефициту витаминов

Врач Павлова: переход от картофеля к макаронам и рису может привести к недостатку витаминов

1:25
Здоровье

Многие люди предпочитают исключить картофель из своего рациона и заменить его другими гарнирами, считая, что картошка может способствовать развитию ожирения и диабета. Однако исследователи из США установили, что отсутствие крахмалистых овощей может иметь негативные последствия. Информация об этом опубликована в журнале Frontiers.

Врач Павлова: переход от картофеля к макаронам и рису может привести к недостатку витаминов
Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Был проведен эксперимент, в ходе которого добровольцев разделили на две группы: одна группа потребляла крахмалистые овощи, а вторая заменила их на зерновые продукты. Эксперимент показал, что участники второй группы, которые употребляли зерновые продукты вместо крахмалистых овощей, испытывали дефицит витаминов: калия, витамина В6, витамина С, клетчатки, витамина Е и холина.

Исследование подчеркивает важность умения разнообразно питаться во время диеты. Согласно врачу-эндокринологу Зухре Павловой, один клубень картофеля покрывает 15% дневной потребности в калии. Однако следует помнить, что умеренность в употреблении картофеля важна.

Рекомендовано избегать употребления этого продукта вечером. Рекомендуется охладить картошку до комнатной температуры перед употреблением, чтобы часть крахмала превратилась в ретроградный крахмал, что уменьшит скачок уровня глюкозы в крови. Кроме того, устойчивый крахмал ферментируется в толстом кишечнике, способствуя росту полезных бактерий.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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