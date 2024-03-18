Врач Екатерина Казачкова выделила витамины, которые придают организму силы весной

Врач Казачкова назвала витаминах, способные придать силы весной

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача Екатерины Казачковой, зимой из-за короткого светового дня в организме накапливается усталость из-за нехватки витаминов. Как разрешить эту проблему, рассказывает специалист.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

В зимнее время года необходимо заметить отсутствие сезонных овощей и фруктов, а фрукты, выращенные вне сезона или не замороженные, содержат меньше витаминов. Для борьбы с усталостью рекомендуется совершать прогулки на свежем воздухе и принимать витамины.

Екатерина Казачкова дополняет, что витамин D в дозировке до 2000 МЕ и магний, дефицит которого испытывает 90% людей, можно принимать без консультации врача как дополнение к питанию весной.

"Полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1-2 капсулы в сутки без назначения врача. Все остальное — по назначению врача, потому что все индивидуально", — поделилась врач Екатерина Казачкова.