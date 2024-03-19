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Психотерапевт рассказала, как справиться со стрессом в рабочее время. Это поможет профилактике инсульта

Психолог Наумова рекомендует больше уделять времени себе, чтобы избежать инсульта

1:56
Здоровье

В комментарии для Pravda.Ru психотерапевт Наталья Наумова рассказала, почему 30% россиян находятся в группе риска по инсульту из-за переработок.

Психолог Наумова рекомендует больше уделять времени себе, чтобы избежать инсульта
Фото: freepik.com

Эксперт уверена, что каждому человеку необходимы отдых и получение ярких эмоций, чтобы нервная система могла прийти в нормальное состояние. Если чувствуются переутомление, повышенная возбудимость, либо, напротив, слишком большая вялость и безразличие, то это первые признаки того, что нужно взять паузу в работе и уделить время себе.

Психолог рекомендует взрослому человеку хотя бы 40 минут в день уделять на хобби, любимое увлечение, на то, что позволит почувствовать себя успешным, нужным. 

“Общение с друзьями в неделю 1,5-2 часа тоже необходимо как минимум для того, чтобы тоже восстановиться, либо с близкими родственниками, при общении с которыми не возникает конфликтных ситуаций. Всё это будет профилактикой эмоционального выгорания и поможет тому, чтобы у нас не было инсульта” - рассказала Наталья Наумова. 

Она отметила, что инсульт происходит именно за счёт того, что у человека переутомление, слишком плотный график и сильное эмоциональное восприятие. Поэтому эксперт рекомендует отдыхать от семьи, раздражителей и рабочей деятельности. 

Психолог выделила первые признаки переутомления и переработки:

  1. Несдержанность
  2. Невнимательность
  3. Сонливость
  4. Раздражительность

Психотерапевт также рассказала, что работодатель тоже может помочь справиться с переутомлением, в первую очередь, он должен следовать правильному рабочему плану. Для каждой профессии есть свой чёткий график, правильное рабочее количество часов в неделю, отметила эксперт. Наталья Наумова также сказала, что в каждой организации должен работать психолог, который будет помогать справляться со стрессом при возникновении конфликтных ситуаций. Это уже профилактика. 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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