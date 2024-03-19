Психотерапевт рассказала, как справиться со стрессом в рабочее время. Это поможет профилактике инсульта

В комментарии для Pravda.Ru психотерапевт Наталья Наумова рассказала, почему 30% россиян находятся в группе риска по инсульту из-за переработок.
Эксперт уверена, что каждому человеку необходимы отдых и получение ярких эмоций, чтобы нервная система могла прийти в нормальное состояние. Если чувствуются переутомление, повышенная возбудимость, либо, напротив, слишком большая вялость и безразличие, то это первые признаки того, что нужно взять паузу в работе и уделить время себе.
Психолог рекомендует взрослому человеку хотя бы 40 минут в день уделять на хобби, любимое увлечение, на то, что позволит почувствовать себя успешным, нужным.
“Общение с друзьями в неделю 1,5-2 часа тоже необходимо как минимум для того, чтобы тоже восстановиться, либо с близкими родственниками, при общении с которыми не возникает конфликтных ситуаций. Всё это будет профилактикой эмоционального выгорания и поможет тому, чтобы у нас не было инсульта” - рассказала Наталья Наумова.
Она отметила, что инсульт происходит именно за счёт того, что у человека переутомление, слишком плотный график и сильное эмоциональное восприятие. Поэтому эксперт рекомендует отдыхать от семьи, раздражителей и рабочей деятельности.
Психолог выделила первые признаки переутомления и переработки:
Психотерапевт также рассказала, что работодатель тоже может помочь справиться с переутомлением, в первую очередь, он должен следовать правильному рабочему плану. Для каждой профессии есть свой чёткий график, правильное рабочее количество часов в неделю, отметила эксперт. Наталья Наумова также сказала, что в каждой организации должен работать психолог, который будет помогать справляться со стрессом при возникновении конфликтных ситуаций. Это уже профилактика.
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