Исследователи выявили три жирных продукта, которые считаются ключом к здоровью сердца

Ученые выделили три жирных продукта, которые считаются важными для здоровья сердца

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадские ученые подтвердили, что наличие достаточного количества фруктов, овощей, бобов, орехов в рационе может помочь уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также избежать инсультов и сердечных приступов. Также в перечень включены и другие продукты.

Фото: pixabay.com by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается о том, что ученые из Университета Макмастер и их коллеги из других исследовательских центров изучили результаты исследований, в рамках которых были проанализированы данные 245 тысяч человек с различным уровнем дохода из 80 различных стран.

Доцент и ведущий ученый Университета Макмастер Эндрю Менде указал, что употребление натуральных продуктов в умеренных количествах является ключом к уменьшению риска возникновения недугов сердечно-сосудистой системы.

Помимо фруктов, овощей и цельного зерна, важно употреблять рыбу, свежее мясо и жирные молочные продукты. В документе отмечается, что речь идет о сочетании перечисленных продуктов и их умеренном потреблении. Другими словами, к примеру, желательно сочетать употребление жирной морской рыбы (две-три порции в неделю) с овощами или гарниром из бобовых.