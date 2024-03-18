Врач-диетолог и терапевт Екатерина Бурляева на сайте здоровое-питание.рф поделилась как правильно устраивать разгрузочные дни и рассказала в чём их польза

Желающим похудеть диетолог советует устраивать разгрузочные дни

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и терапевт Екатерина Бурляева на сайте здоровое-питание.рф поделилась как правильно устраивать разгрузочные дни.

Фото: web.archive.org by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Врач-диетолог заявляет, что меню для разгрузочных дней необходимо составлять индивидуально, учитывая при этом разные факторы, такие как состояние организма и хронические заболевания.

"Например, дни, в которые исключаются все продукты (остаются только напитки), могут стать причиной обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Высокобелковые разгрузочные дни с исключением углеводов противопоказаны людям с заболеваниями почек,” — предупреждает она.

Разгрузочный режим можно проводить самостоятельно, главное учесть соотношение белков, жиров и углеводов, как правило, это 1:1:3. Безопасным снижением калорий в разгрузочный день можно считать 500 ккал, то есть в среднем мужчинам в разгрузочные дни можно употреблять 2000 ккал, женщинам — 1500 ккал.

Разгрузку рекомендуется проводить 1-2 раза в месяц. В эти дни необходимо пить достаточное количество воды. Но людям, у которых большой избыток массы тела, не стоит начинать худеть именно с разгрузочных дней. Для начала им нужно обязательно наладить рацион.

Более того, Екатерина Бурляева не советует в разгрузочные дни устраивать большие физические нагрузки.

Благодаря правильному подходу к построению разгрузочных дней, уменьшится отёчность, увеличится работоспособность, снизится масса тела и аппетит.

Самый лучший рецепт разгрузочного дня от врача диетолога. Сытно, легко, полезно.