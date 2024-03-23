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Врач Шаповаленко пояснила, на что стоит обращать внимание при определении грибка ногтей

Врач Шаповаленко рассказала, как определить грибок ногтей по ранним признакам

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Здоровье

Люди начинают искать помощь у врача лишь тогда, когда грибковая инфекция ногтей уже вызвала серьезные осложнения.

Врач Шаповаленко рассказала, как определить грибок ногтей по ранним признакам
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Признаки грибковой инфекции ногтей (онихомикоза) включают утолщение, белые и желтые полоски, отслаивание, врастание и неприятный запах.

"Человек не обращает внимания: подумаешь, отслоился ноготь, все пройдет. Но именно с первыми проявлениями следует обращаться к врачу и начинать лечение", — уверена врач Татьяна Шаповаленко.

На руках ногтевая пластина полностью обновляется через 6-7 месяцев, а на ногах этот процесс происходит значительно медленнее — 10-12 месяцев.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Чупряева Екатерина
Врач венеролог, дерматолог, косметолог, миколог, специалист по лазерным и инъекционным методам омоложения
Специалист Горяйнова Марина
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как неспецифический уретрит, нейродермит, атопический дерматит, ониходерматомикозы, трихомониаз, псориаз, контагиозный дерматит, розовый лишай, аллергический дерматит
Специалист Мозгова Ольга
Владеет методами современной диагностики заболеваний кожи и ее придатков (волосы, ногти), проводит дерматоскопию, трихоскопию, диагностику рака кожи
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