Врач Шаповаленко пояснила, на что стоит обращать внимание при определении грибка ногтей

Врач Шаповаленко рассказала, как определить грибок ногтей по ранним признакам

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди начинают искать помощь у врача лишь тогда, когда грибковая инфекция ногтей уже вызвала серьезные осложнения.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Признаки грибковой инфекции ногтей (онихомикоза) включают утолщение, белые и желтые полоски, отслаивание, врастание и неприятный запах.

"Человек не обращает внимания: подумаешь, отслоился ноготь, все пройдет. Но именно с первыми проявлениями следует обращаться к врачу и начинать лечение", — уверена врач Татьяна Шаповаленко.

На руках ногтевая пластина полностью обновляется через 6-7 месяцев, а на ногах этот процесс происходит значительно медленнее — 10-12 месяцев.