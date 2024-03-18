Диетолог опроверг миф о том, что запивание еды водой вредно

Употребление воды не замедляет процесс пищеварения

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ольга Чухачева, врач-эндокринолог, убеждена, что питьё не способно к нарушению пищеварительного процесса.

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"Вопреки распространенным заблуждениям, наш желудок способен адаптироваться и эффективно справляться с разбавлением желудочного сока, вызванным питьем во время еды", — поделилась Чухачева.

Эксперт из сети клиник DocMed отметила, что организм человека обладает высокой способностью к саморегуляции, стремясь поддерживать уровень кислотности в желудке на уровне pH около двух, что соответствует кислой среде.

Однако, избыточное потребление жидкости может вызвать ощущение переедания и, после этого, быстрое возвращение голода.