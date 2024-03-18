Диетолог опроверг миф о том, что запивание еды водой вредно

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Употребление воды не замедляет процесс пищеварения

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Здоровье

Ольга Чухачева, врач-эндокринолог, убеждена, что питьё не способно к нарушению пищеварительного процесса.

Употребление воды не замедляет процесс пищеварения
Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Вопреки распространенным заблуждениям, наш желудок способен адаптироваться и эффективно справляться с разбавлением желудочного сока, вызванным питьем во время еды", — поделилась Чухачева.

Эксперт из сети клиник DocMed отметила, что организм человека обладает высокой способностью к саморегуляции, стремясь поддерживать уровень кислотности в желудке на уровне pH около двух, что соответствует кислой среде.

Однако, избыточное потребление жидкости может вызвать ощущение переедания и, после этого, быстрое возвращение голода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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