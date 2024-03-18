Замена двух продуктов способна помочь в снижении веса, говорит диетолог

По мнению диетолога, замена двух продуктов поможет в снижении веса

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простая замена двух продуктов может сыграть весьма значительную роль относительно потери лишнего веса.

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Рекомендация диетолога гласит: следует отказаться от хлеба и макаронных изделий из белой муки в пользу их цельнозерновых альтернатив. Реализация этого простого совета может стать ключевым моментом на пути к идеальной фигуре.

Рони Абу-Халил, автор исследования, пришел к выводу, что публикация в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health подтверждает положительное воздействие яблочного уксуса на метаболические показатели, связанные с ожирением и нарушениями обмена веществ.