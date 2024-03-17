Простой способ защитить свое тело от нападок клещей: американские ученые разработали чудо-пилюлю от надоедливых кровопийц

Американская биотехнологическая компания Tarsus Pharmaceuticals провела исследование новой таблетки, разработанной для защиты от укусов клещей, которые могут передавать различные заболевания, такие как болезнь Лайма и боррелиоз. Таблетка содержит лотиланер — вещество, которое действует, парализуя и уничтожая клещей, мешая им передавать болезнь.
Исследование включало 31 здорового взрослого, которым были предложены различные дозы таблетки или плацебо. Участникам были помещены безопасные клещи на руки, и через 24 часа было подсчитано количество оставшихся в живых клещей.
Результаты показали, что на первый день после приема таблеток 97% клещей в группе с высокой дозой и 92% в группе с низкой дозой были уничтожены, в то время как в группе, принимавшей плацебо, не выжило 5% кровососов. Через месяц обе дозы таблетки снизили количество клещей примерно на 90%, сообщает Wired.
Также отмечается, что участники исследования не сообщали о серьезных побочных эффектах после приема таблеток.
Эти результаты представляют обещающую перспективу в предотвращении передачи заболеваний, переносимых клещами, и могут иметь значительное значение для здравоохранения.
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