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Простой способ защитить свое тело от нападок клещей: американские ученые разработали чудо-пилюлю от надоедливых кровопийц

Wired: ученые создали уничтожающий клещей съедобный препарат

1:17
Здоровье

Американская биотехнологическая компания Tarsus Pharmaceuticals провела исследование новой таблетки, разработанной для защиты от укусов клещей, которые могут передавать различные заболевания, такие как болезнь Лайма и боррелиоз. Таблетка содержит лотиланер — вещество, которое действует, парализуя и уничтожая клещей, мешая им передавать болезнь.

Wired: ученые создали уничтожающий клещей съедобный препарат
Фото: Wikipedia by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование включало 31 здорового взрослого, которым были предложены различные дозы таблетки или плацебо. Участникам были помещены безопасные клещи на руки, и через 24 часа было подсчитано количество оставшихся в живых клещей.

Результаты показали, что на первый день после приема таблеток 97% клещей в группе с высокой дозой и 92% в группе с низкой дозой были уничтожены, в то время как в группе, принимавшей плацебо, не выжило 5% кровососов. Через месяц обе дозы таблетки снизили количество клещей примерно на 90%, сообщает Wired.

Также отмечается, что участники исследования не сообщали о серьезных побочных эффектах после приема таблеток.

Эти результаты представляют обещающую перспективу в предотвращении передачи заболеваний, переносимых клещами, и могут иметь значительное значение для здравоохранения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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