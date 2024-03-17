На шаг ближе к более точечному лечению: ученые разработали новый метод индивидуального расчета доз лекарств для пациентов

Ferra: ученые разработали метод индивидуального расчета доз лекарств

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследовательская группа под руководством Кэролайн Аджо-Франклин разработала инновационный метод, основанный на принципе технологии мониторов уровня глюкозы в крови, для улучшения точности назначения лекарств.

Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Вместо широко распространенного метода "один размер для всех", который часто приводит к недостаточной дозировке или передозировке, исследователи предложили подход, позволяющий определить индивидуальные потребности каждого пациента.

Основой их метода является модификация белка, используемого для обнаружения глюкозы в крови. Этот модифицированный белок способен обнаруживать афимоксифен, препарат, применяемый в лечении рака. Используя простую реакцию, при которой белок связывается с афимоксифеном и вырабатывает электрический ток, пропорциональный его концентрации, исследователи смогли разработать метод, позволяющий точно определять наличие этого препарата, сообщает Ferra.Ru.

Преимущество этого подхода заключается в том, что он использует широко доступные и относительно недорогие технологии мониторинга уровня глюкозы в крови, что делает его экономически эффективным и доступным для широкого круга пациентов. Модификации, необходимые для обнаружения конкретных лекарств, сводятся к замене белка, при этом основной процесс тестирования остается неизменным.

Кроме того, благодаря электрическому выходу этого метода, возможна интеграция с современными технологиями, такими как смартфоны и облачные хранилища данных.