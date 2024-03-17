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Эти микроорганизмы мешают лечению рака кожи: российские ученые нашли бактерии, препятствующие иммунотерапии меланомы

Российские ученые обнаружили бактерии, препятствующие лечению меланомы

1:23
Здоровье

Российские молекулярные биологи обнаружили, что определенные виды бактерий в микрофлоре кишечника человека, в частности из родов Akkermansia и Scatavimonas, существенно снижают эффективность иммунотерапии меланомы, распространенной формы рака кожи.

Российские ученые обнаружили бактерии, препятствующие лечению меланомы
Фото: Wikipedia by James Gathany is licensed under Public Domain

Исследование, проведенное с участием 680 пациентов, показало, что наличие определенных микроорганизмов повышает вероятность успеха при лечении, в то время как другие, особенно из упомянутых родов, негативно влияют на результаты терапии.

Ученые выявили 84 вида бактерий и архей, которые положительно влияют на иммунотерапию, и 53 видов, которые снижают ее эффективность. Основные представители негативно влияющих видов активно поглощают витамин В12 и аминокислоты, что может привести к дисбалансу в производстве полезных веществ. Понимание этого механизма позволяет разработать стратегии для улучшения состава микрофлоры пациентов с меланомой, что может значительно повысить эффективность иммунотерапии и улучшить исход лечения, сообщает ТАСС.

Меланома, как одна из самых опасных форм рака кожи, ставит перед собой серьезные вызовы в медицине. Однако понимание роли микрофлоры кишечника в эффективности иммунотерапии открывает новые перспективы для разработки индивидуализированных подходов к лечению этого заболевания.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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