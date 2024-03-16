Омолодить свой мозг на два года очень просто: американские ученые назвали средство для замедления старения

Ученые США обнаружили способность поливитаминов омолаживать организм

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа специалистов из учебной больницы Гарвардской медицинской школы и отделения психиатрии Массачусетской больницы провела исследование, которое выявило потенциальную пользу приема поливитаминов для замедления утраты когнитивных функций у людей старше 60 лет.

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Более 5000 участников принимали поливитамины в течение нескольких лет, что привело к тому, что их мозг оказался на два года моложе, чем у тех, кто не принимал поливитамины. Это значительное улучшение наблюдалось особенно в контексте памяти.

Исследование также обнаружило, что поливитамины были особенно эффективны у людей с низким качеством питания, что указывает на потенциальное значение этих добавок для тех, кто не получает достаточного количества питательных веществ из обычной диеты, сообщает Американский журнал клинического питания.

Тем не менее, важно отметить, что поливитамины не являются заменой здорового питания и образа жизни. Они могут быть эффективным дополнением к другим методам профилактики деменции, но не должны рассматриваться как единственное решение.