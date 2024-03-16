Стало известно, полезен ли йогурт в снижении риска развития диабета 2 типа: FDA выпустило официальное заявление

FDA: польза йогурта в снижении риска развития диабета окончательно не доказана

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выразило согласие на использование определенных утверждений относительно пользы употребления йогурта, однако с условием предоставления точной информации потребителям.

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FDA отметило, что, несмотря на утверждения о связи между регулярным потреблением йогурта и снижением риска развития диабета 2 типа, имеющихся данных недостаточно для окончательного подтверждения этого эффекта. Это означает, что организации, использующие такие утверждения, должны быть внимательны и обеспечивать точность информации.

Диетологи, такие как Кэролайн Томасон, подчеркивают, что не все виды йогурта подходят для стабилизации уровня глюкозы в крови. Это связано с различиями в составе и содержании добавок в различных продуктах на рынке.

Йогурт известен как питательный продукт благодаря высокому содержанию пробиотиков и белка. Несколько исследований показали потенциальную связь между регулярным потреблением йогурта и снижением риска развития диабета 2 типа, особенно у здоровых и пожилых людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Ferra.Ru.

Однако более точных данных требуется для окончательного подтверждения этих связей и определения конкретных механизмов, через которые йогурт может оказывать благоприятное воздействие на здоровье.