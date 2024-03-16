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Эта диета наиболее полезна для организма: названы плюсы и минусы прерывистого голодания с научной точки зрения

The Conversation: прерывистое голодание улучшает работу мозга

2:09
Здоровье

Прерывистое голодание (ПГ) приобрело широкую популярность как диетический подход не только для снижения веса, но и для поддержания общего состояния здоровья. Оно предполагает чередование периодов приема пищи и голодания, при этом различные графики могут варьироваться от 12 до 48 часов.

The Conversation: прерывистое голодание улучшает работу мозга
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из ключевых механизмов, с помощью которого прерывистое голодание может влиять на мозг, является кетоз. Когда организм входит в состояние голодания, обычно через 12-16 часов, он переходит от сжигания углеводов для получения энергии к сжиганию жиров. В результате такого переключения метаболизма вырабатываются кетоны, которые становятся предпочтительным источником энергии для мозга. Кетоны ассоциируются с улучшением когнитивных функций и могут служить защитой от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Кроме того, прерывистое голодание помогает синхронизировать режим питания с циркадными ритмами организма. Ограниченное по времени питание, при котором пища принимается в ограниченное время в течение дня, может улучшить экспрессию генов и способствовать улучшению метаболического здоровья. Исследования показали, что такой режим питания может снизить риск когнитивных нарушений и поддержать здоровье мозга, сообщает The Conversation.

Кроме того, прерывистое голодание оказывает влияние на ось "кишечник-мозг" — двунаправленный канал связи между кишечником и мозгом. Исследования на животных показывают, что голодание может способствовать выживанию и образованию нейронов в областях мозга, связанных с памятью и эмоциями. Однако непосредственное влияние на когнитивные функции у здоровых людей остается неясным.

Несмотря на потенциальную пользу, быстрая потеря веса, связанная с прерывистым голоданием, может иметь негативные последствия, включая дефицит питательных веществ и потерю мышечной массы. Длительное голодание или жесткое ограничение калорий также может представлять риск для общего состояния здоровья, особенно у пожилых людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
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